Es kann nicht grad jeder mit einer Schreckschusspistole den Jahreswechseln anheizen, der das gerne täte. Ganz so einfach ist es nicht, wie unsere Berichterstattung zum Verkaufsverbot von Feuerwerk in der Ausgabe vom 23. Dezember 2020 vielleicht vermuten ließ. Jeder, der älter ist als 18 Jahre, darf eine solche Waffe mit PTB-Kennzeichen kaufen und ungeladen vom Geschäft in die Wohnung bringen. Wer das Schießeisen aber mit sich führen, also außerhalb „der eigenen Wohnung, des eigenen Geschäftsraums, des eigenen befriedeten Besitztums oder einer Schießstätte“ bei sich tragen will, braucht einen Kleinen Waffenschein. Das betont Michael Baron von der Polizeiinspektion Edenkoben auf Anfrage. Auch, wer eine Schreckschusspistole außerhalb einer Schießstätte abfeuern will, brauche grundsätzlich eine waffenrechtliche Erlaubnis.

Der Weg führt zum Amt

„Die Ausnahme ist Silvester. Wenn ich da das Hausrecht oder die Zustimmung vom Grundstücksbesitzer habe, darf ich mit Waffen, die nicht mehr als 7,5 Joule haben und mit denen nur Kartuschenmunition geschossen wird, schießen“, sagt Baron. Ein kleiner Waffenschein kann bei der Kreis- oder Stadtverwaltung beantragt werden. Diese überprüft den Antragsteller auf Zuverlässigkeit und persönliche Eignung.

In Frankfurt am Main übrigens ist vom 31. Dezember, 12 Uhr, bis zum 1. Januar, 9 Uhr, das Mitführen von Schusswaffen, Schreckschusswaffen, Hieb-, Stoß- und Stichwaffen in Bahnhöfen und Streckenabschnitten im Stadtgebiet verboten, wie die Bundespolizeidirektion Koblenz informiert. Im Kreis Südliche Weinstraße ist eine solche Anordnung nicht vorgesehen. Die bestehenden waffenrechtlichen Vorschriften würden als ausreichend erachtet, heißt es in der Mitteilung des Landkreises.