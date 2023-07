Zu einer „Midsummer Demo“ unter dem Motto „Der Klimawandel macht keinen Urlaub“ lädt die Organisation Fridays for Future für Freitag, 14. Juli, 16 Uhr, auf den Rathausplatz ein. Sie will damit ein starkes Zeichen für den Klimaschutz in dieser kritischen Zeit setzen, „in der die Klimaziele aufgrund von zweifelhaften Kompromissen der Politik in den Hintergrund gedrängt werden“. Während seit drei Monaten die Wassertemperaturen im Nordatlantik auf einem Rekordhoch seien und der Rauch der kanadischen Waldbrände bis nach Europa gezogen sei, habe die Bundesregierung die Abschwächung des Klimaschutzgesetzes im Kabinett beschlossen – ein Erfolg für die FDP, wie Fridays for Future meint. Die Klimakrise kenne keine Auszeit, und es sei an der Zeit, dass die politischen Entscheidungsträger die Dringlichkeit und Notwendigkeit von konkreten Maßnahmen erkennen. „Wir benötigen mehr Tempo im Klimaschutz“, heißt es in der Mitteilung.