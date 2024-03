Der MINT-Mach-Pass an der Rheinland-Pfälzischen Technischen Universität (RPTU) geht in diesem Frühjahr in die zweite Runde. Von April bis Juni haben Kinder zwischen acht und 13 Jahren wieder die Möglichkeit, in insgesamt 32 Kursen zu den Bereichen Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik (MINT) zu experimentieren. Themen sind laut Ankündigung unter anderem „Expedition Klima“ oder „Dem Täter auf der Spur“. Für jede besuchte Veranstaltung gibt es einen Sticker zum Einkleben in den Pass. Volle Pässe können dann bei der Abschluss-Vorlesung gegen ein Geschenk eingetauscht werden.

Info

In Landau startet die MINT-Mach-Pass-Saison am 11. April. Anmeldungen zu den kostenfreien Kursen sind unter rptu.de/zentral/mint-mach-pass möglich.