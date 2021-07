Noch 72 Tage bis zum Firmenlauf in Landau. Nach aktuellem Stand steht die Corona-Ampel auf „Gelb“, wie der Veranstalter, die Agentur nplussport aus Saarbrücken mitteilt. Das bedeutet, dass eine angepasste Lauf-Veranstaltung auf der Firmenlaufstrecke in Landau möglich ist. „Wir sind optimistisch, dass sich die Situation bis im Spätsommer hält oder sogar verbessert.“

Für den Lauf am 23. September können sich Teilnehmer noch bis 6. September anmelden – als Gruppe oder als Einzelstarter. Aber auch Nachmeldungen zum DM-Firmenlauf Südpfalz sind möglich, ergänzt de Veranstalter. Wer virtuell und nicht live in Landau teilnehmen möchte, kann an einem beliebigen Tag zwischen Mittwoch und Sonntag, 22. bis 26. September, laufen. Dazu bietet die Agentur ein Starterpaket an. Enthalten sind darin eine personalisierte Startnummer, die Firmenlauf-Medaille, ein digitales Couponheft mit attraktiven Rabatten und Gutscheinen sowie die Zielverpflegung von Park und Bellheimer.

Der Virtual Run

Beim Virtual Run besteht die Wahl zwischen einer Teilnahme mit oder ohne Zeitnahme. Bei der Teilnahme mit Zeit absolviert der Teilnehmer die fünf Kilometer auf seiner Lieblingsstrecke mit der App „Virace“. Dank des live GPS-Trackings fühlt sich der virtuelle Lauf wie eine echte Laufveranstaltung an und bietet sogar eine Besonderheit mehr, die es bei einem physischen Lauf in dieser Form nicht direkt gibt: In der App kann man Kollegen, Freunde und Bekannte als Favoriten markieren und bekommt so die Zwischenergebnisse mitgeteilt. Ob alleine oder gemeinsam: Moderator Haddi (Hartwig Thöne) wird die Läufer über die fünf Kilometer begleiten, motivieren und ins Ziel führen.

Info

Anmeldung unter www.firmenlauf-suedpfalz.de