Jeder, der beim DM-Firmlauf am 23. September in Landau dabei sein möchte, kann sich jetzt schon anmelden. Das teilt der Veranstalter Ralf Niedermeier von n plus sport aus Saarbrücken mit. Eine „Corona-Ampel“ soll maximale Klarheit und Planbarkeit für den Lauf bieten. Das Leitsystem zeigt je nach behördlicher Verordnung das jeweilige Umsetzungsszenario auf. Weitere Infos unter www.firmenlauf-suedpfalz.de.