In der Südpfalz gibt es ein fünftes Corona-Todesopfer. Nach Angaben der Kreisverwaltung Südliche Weinstraße ist ein Mann aus der Verbandsgemeinde Landau-Land gestorben. Er habe Vorerkrankungen gehabt. Zuvor gab es bereits einen Todesfall in der Verbandsgemeinde Herxheim und drei im Kreis Germersheim.

In der Stadt Landau und dem Kreis SÜW haben sich seit dem Vortag drei weitere Fälle des Coronavirus bestätigt. Deren Gesamtzahl steig damit auf 211. Zugleich gelten 169 Menschen als gesundet, sechs mehr als am Vortag. Es gibt noch fünf Infizierte in der Verbandsgemeinde Annweiler, drei in der VG Bad Bergzabern, einen in der VG Edenkoben, sechs in der VG Herxheim, vier in der VG Landau-Land, drei in der VG Maikammer, drei in der VG Offenbach und 15 in Landau.

Eine Person gilt als gesundet und wird aus der 14-tägigen häuslichen Quarantäne entlassen, wenn sie an Tag 13 und 14 der häuslichen Quarantäne symptomfrei war. Ein erneuter Test findet nicht mehr statt. Personen in Gesundheitsberufen dagegen – etwa Ärzte oder Altenpfleger – werden erst als abgeschlossene Fälle gezählt, wenn diese einen negativen Abstrich hatten. Erst dann dürfen sie auch wieder arbeiten.

Im Landkreis Germersheim hat es von Dienstag auf Mittwoch sechs neue Nachweise für Coronainfektionen gegeben. Deren Anzahl stieg auf 139. Zugleich ist aber die Anzahl der Gesundeten auf 93 angestiegen (am Dienstag waren es noch 75). Das heißt, dass noch 43 Menschen infiziert sind, 13 weniger als am Vortag. Drei Menschen sind an Covid-19 gestorben, der vom Coronavirus ausgelösten Lungenerkrankung.