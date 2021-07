Ein fünfjähriger Junge wurde bei einem Verkehrsunfall am Montagmittag in Landau leicht verletzt. Wie die Polizei mitteilt, war das Kind gegen 15.20 Uhr in der Klaus-von-Klitzing Straße auf die Straße gerannt, ohne auf den Verkehr zu achten. Es kam zum Zusammenstoß mit einem Auto eines 50-Jährigen. Das Kind stieß gegen den Außenspiegel des Autos, stürzte zu Boden und zog sich dabei Schürfwunden zu. Der Junge wurde zwar in ein Krankenhaus gebracht, konnte es aber noch am selben Tag wieder verlassen.