Fünf Personen, darunter ein sechs- und ein achtjähriges Kind, mussten nach einem Unfall am Montag gegen 11.20 Uhr verletzt ins Krankenhaus gebracht werden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, war es im Kreuzungsbereich der L507 und der L540 zu einem Zusammenstoß mit zwei beteiligten Fahrzeugen gekommen. Die 35-jährige Unfallverursacherin befuhr die L507, von Freisbach kommend, in Richtung Kleinfischlingen und musste an einem Stoppschild anhalten. Als sie die Kreuzung überqueren wollte, übersah sie den Wagen eines 82-Jährigen, der die L540 in Richtung Freimersheim befuhr. Es kam zum Zusammenstoß. Alle fünf Fahrzeuginsassen wurden verletzt und kamen zur weiteren Untersuchung in umliegende Krankenhäuser, informierte die Polizei. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Den Gesamtschaden beziffert die Polizei auf circa 50.000 Euro. Die L540 war halbseitig für rund 45 Minuten gesperrt.