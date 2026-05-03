Bei bestem Wetter am 1. Mai war die beliebte Motorradstrecke B48 von Annweiler in Richtung Johanniskreuz sehr stark frequentiert. Die Polizei berichtet von zwei Unfällen mit Motorradfahrern. Zum einen stürzte der Motorradfahrer im Kurvenbereich und verletzte sich. Beim zweiten Unfall verlor ein Motorradfahrer ebenfalls im Kurvenbereich die Kontrolle, sodass er und seine Soziusfahrerin in einen entgegenkommenden Pkw rutschten. Ein nachfolgender Motorradfahrer nahm das am Boden liegende Fahrzeug zu spät wahr, kollidierte damit und kam ebenfalls samt Soziusfahrer zu Fall. Bilanz beider Unfälle: Neun beteiligte Personen, drei Schwerverletzte, zwei Leichtverletzte, ein Rettungshubschraubereinsatz, eine Vollsperrung, eine Teilsperrung und vier, teils total, beschädigte Fahrzeuge. Bei beiden Unfällen dürfte nicht angepasste Geschwindigkeit unfallursächlich gewesen sein, unterstreicht die Polizei. Unverletzt blieben lediglich die Insassen des Pkw beim zweiten Unfall.