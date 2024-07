Fünf Menschen zwischen 17 und 61 Jahren sollen am Montag gegen 21.20 Uhr in der Schlossstraße in Pleisweiler-Oberhofen bei einer Schlägerei leicht verletzt worden sein. Wie die Polizei berichtet, wurde dies gemeldet. Beim Eintreffen mehrerer Streifenwagen war die Auseinandersetzung nicht mehr im Gange. Die Verletzten wurden vor Ort vom Rettungsdienst versorgt. Der Grund der Auseinandersetzung muss noch ermittelt werden, so die Polizei weiter.