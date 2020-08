Für eine Dachreparatur wird am heutigen Dienstag ein Kran am Ortseingang von Rhodt Richtung Hainfeld aufgestellt. Wegen der verengten Straße kann Palatina Bus von Dienstag bis Samstag die Haltestellen Einnehmerei und Rhodt Mitte nicht anfahren. Dies betrifft die Linie 500. Ersatzhaltestellen werden im Straßburger Weg und am Wirtschaftsweg Ortsausgang eingerichtet, wie das Unternehmen mitteilt.