Ein 58-jähriger Traktorfahrer ist am Donnerstagvormittag nur knapp einem Unglück entgangen. Wie die Polizei erst gestern mitteilte, wollte der Mann mit seinem Gefährt gegen 9.30 Uhr den unbeschrankten Bahnübergang an einem Wirtschaftsweg in Billigheim-Ingenheim überqueren. Dabei übersah er den herannahenden Zug. Laut Polizei schaffte er es noch mit seinem Traktor von den Gleisen, aber sein Anhänger wurde vom Zug erfasst und etwa 80 Meter weit mitgeschleift. Der Traktor blieb unbeschädigt, am Anhänger und am Zug entstand ein Sachschaden von zusammen 20.000 Euro. Glücklicherweise blieben Traktorfahrer, Zugführer und die 22 Zugpassagiere unverletzt. Die Bahnstrecke zwischen Winden und Barbelroth war für fünf Stunden gesperrt.