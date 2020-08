Gemeinsam etwas bewegen: Unter dem Motto „Wir schaffen was“ startet am Samstag, 19. September, zum siebten Mal der Freiwilligentag der Metropolregion Rhein-Neckar, um das Ehrenamt in der Region wertzuschätzen und zu stärken. Aus Landau wurden bereits fünf Projekte gemeldet, für die helfende Hände gesucht werden. Das Max-Slevogt-Gymnasium möchte seinen Schulhof verschönern, der Schwimm- und Sportclub sucht Freiwillige zum Streichen seiner Vereinsgebäude, und der Horstsportverein braucht ein neues Freizeitgelände. Das Gemeindezentrum St. Elisabeth im Horst und die protestantische Kita in Godramstein sind ebenfalls auf der Suche nach helfenden Händen für die Umgestaltung ihrer Außenanlagen.

„Gerade in diesen Krisenzeiten profitiert Landau von seinem guten Miteinander“, ist sich Landaus Stadtchef Thomas Hirsch sicher. „Ich würde mich freuen, wenn sich das bisher geleistete Engagement auch am Freiwilligentag der Metropolregion Rhein-Neckar fortsetzten würde und möglichst viele Landauerinnen und Landauer mitanpacken.“

Zentrale Kommunikations- und Anmeldeplattform für den Freiwilligentag ist die Homepage www.wir-schaffen-was.de. Dort können sich Helfer genauer über die jeweiligen Projekte informieren und sich anmelden. Und wer noch ein Projekt melden möchte: Möglich ist das noch bis zum 31. August.