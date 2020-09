Von Donnerstag auf Freitag sind in der Südpfalz fünf neue Corona-Infektionen nachgewiesen worden. Im Landkreis Südliche Weinstraße gab es zwei neue Fälle. Damit steigt die Gesamtzahl der positiven Tests auf 280. 258 Menschen sind gesundet, sechs gestorben. Es gibt also noch 16 aktive Fälle, einen mehr als am Vortag. Im Kreis Germersheim hat es drei nachgewiesene Neuinfektionen gegeben. Noch infiziert sind 39 Menschen. Sechs Menschen sind gestorben, 294 gelten als wieder gesund.