Fünf Bewerber treten bei der Wahl am 13. September an um die Nachfolge von Verbandsbürgermeister Werner Kölsch, der aus gesundheitlichen Gründen sein Amt aufgibt. Dies steht mit Ablauf der Bewerbungsfrist am Montag, 18 Uhr, fest. Es kandidieren als unabhängige Bewerber: Tobias Michael Walter aus Hauenstein, Thomas H. Weisgerber aus Kaiserslautern, Patrick Weißler aus Schwanheim mit Unterstützung der Freien Wählergruppe VG, Günter Schneider aus Hauenstein mit Unterstützung der CDU. Für die SPD wird Thomas Kästner aus Oberschlettenbach antreten.