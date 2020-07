Am Freitag, 18 Uhr, feiert die Critical-Mass-Tour in Landau ein Jubiläum: Es gibt sie seit fünf Jahren. Die Veranstalter rufen Radfahrer dazu auf, mit ihnen eine Stunde lang im Fahrverband durch die Landauer Innenstadt zu radeln, also im Pulk. Ziel sei es, „die Landauer Straßen durch Entschleunigung sicherer machen“, teilte Andreas Barlang mit. Auch die neu für den Radverkehr in Gegenrichtung geöffnete Königstraße wird ausprobiert. Die Tour endet gegen 19 auf dem Rathaus-Platz.