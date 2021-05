Der Ratssaal im Landauer Rathaus wird kommende Woche zum Gerichtssaal: Das Verwaltungsgericht in Neustadt verhandelt fünf Fälle von Baunachbarrecht. „Beteiligte“ – in diesem Fall von Nachbarn verklagte – ist die Stadt Landau, vertreten durch den Oberbürgermeister. Es geht um zwei zu hoch geratene Wohnhäuser in der Schlettstadter Straße.

Die auf Bausachen spezialisierte 5. Kammer kommt am Mittwoch, 5. August, aber nicht nach Landau, um dem Oberbürgermeister Wege zu ersparen oder sich vor Ort ein Bild zu machen, sondern nur wegen der erwarteten größeren Zuhörerschar, sagt die Pressesprecherin des Verwaltungsgerichts, Richterin Helga Klingenmeier.

Unter den Aktenzeichen 5 K 1268/19.NW, 5 k 1269/19.NW, 5 K 1386/19.NW, 5 K 10/20.NW und 5 K 11/20.NW geht es ab 10 Uhr in öffentlicher Sitzung um ein missglücktes Neubauvorhaben auf der Wollmesheimer Höhe, das zuvor schon ausgiebig den Bau- und dann den Stadtrechtsausschuss der Stadt Landau beschäftigt hat. In der Schlettstadter Straße hat ein Ludwigshafener Geschäftsmann zwei Mehrfamilienhäuser errichtet. Schon während der Bauphase hatten Nachbarn Zweifel an der Höhenlage der in einem Hang stehenden Gebäude angemeldet, aber das Bauamt hat erst nach einer weiteren Beschwerde zu einem späteren Zeitpunkt nachmessen lassen. Dabei kam heraus, dass die Neubauten einen knappen halben Meter weiter aus dem Boden herausragen, als es zulässig gewesen wäre. Für eine Korrektur war es da schon längst zu spät.

Der Lupfer hat für alle Beteiligten schwerwiegende Folgen – für die Nachbarn deshalb, weil die Häuser sie nun optisch stärker bedrängen als geplant, aber auch für den Bauherrn, der viel Zeit verliert, weil er formal nun drei Vollgeschosse gebaut hat statt der erlaubten zwei.

Der Stadtrechtsausschuss hatte in dem verfahrenen Fall eine Mediation angeregt, doch zustandegekommen ist sie nicht. Auf den Vorschlag, das Satteldach der Neubauten abzutragen und Flachdächer zu bauen, mochte sich der Bauherr aus Kostengründen – und wohl auch wegen des Verlusts an Wohnraum – nicht einlassen. Stattdessen will er das Problem lösen, indem er die Keller der Häuser mit Thermozell verfüllt, einem zementgebundenen Kunststoffgranulat. Dann wäre das überzählige Geschoss vom Tisch, auch wenn es abwegig erscheint, einen sinnvollen, teuren und aus Vermarktungsgründen sicher wertvollen Keller auf diese Art aus der Nutzung zu nehmen.

Inzwischen hat die Stadtverwaltung nach Angaben ihrer Pressestelle eine Baugenehmigung für die Verfüllung der Kellergeschosse sowie für einige Grundriss- und Fassadenänderungen erteilt. Sie geht aber davon aus, dass der Bauherr dies erst umsetzt, wenn das Verwaltungsgericht die Frage geklärt habe, ob der Keller trotz Verfüllung noch als Vollgeschoss anzusehen ist und ob die Maßnahme damit geeignet ist, die rechtlichen Vorgaben zu erfüllen.

Stefan Joritz, der Vorsitzende des Rechtsausschusses, hatte bereits im Dezember gewarnt, dass zwar das Bauamt eine solche Lösung akzeptieren würde, dass das Verwaltungsgericht dies aber möglicherweise auch ganz anders sehen könnte: als Umgehungstatbestand, also als Versuch, eine rechtliche Vorgabe (maximal zwei Vollgeschosse) des Bebauungsplans zu umgehen.