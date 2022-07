Oneo, das Unternehmen, das das Erdölfeld Landau mit allen Förderstätten von Wintershall gekauft hat, treibt die Umwandlung seiner Ölproduktionsstätten voran. An fünf stillgelegten Förderstandorten in Nußdorf sollen die vorhandenen Flächen für Photovoltaik-Anlagen genutzt werden.

Das Unternehmen hat die Standorte auf seiner Internetseite veröffentlicht – allerdings sind es dort sechs statt der genannten fünf. Geschäftsführer Felix Lerch nannte die Umwandlung der nicht mehr genutzten Pumpenplätze einen Beitrag zur bezahlbaren, dezentralen und beschleunigten Energiewende. Die fünf ausgewählten Standorte in Nußdorf reichten aus, um rund 500.000 Kilowattstunden grünen Strom pro Jahr zu erzeugen. Bei einem Jahresverbrauch von 4000 Kilowattstunden in einem Vier-Personen-Haushalt könnten mit diesen Fotovoltaikanlagen etwa 125 Haushalte versorgt werden.

Die Standorte sind nach Oneo-Angaben an ein Umspannwerk angeschlossen und verfügen damit bereits über einen Zugang zum Stromnetz, der häufig eine Herausforderung für Freiflächen-Fotovoltaik-Projekte ist. Die bisher eingeplanten Flächen haben eine Größe zwischen 500 und 1500 Quadratmetern. Es entsteht also kein Solarpark auf großer Fläche. Solche kleineren Anlagen ließen sich gut in die Weinbaugemeinde integrieren, so Oneo.

Nußdorf ein Pilotprojekt

„Von diesem Projekt können alle vor Ort profitieren“, betonte Felix Lerch. Die Kommune könne sich beteiligen und einen Beitrag zur Eigenversorgung leisten, ein Stück mehr Energieunabhängigkeit erreichen und zu mehr Klimaschutz beitragen.

Derzeit seien keine vergleichbaren Projekte bekannt. Daher diene das Pilotprojekt auch dazu, die regulatorischen und technischen Bedingungen zu erproben und weiterzuentwickeln. Die Vorbereitungen für die Installation von Fotovoltaik-Anlagen an den ersten beiden Förderstandorten sind laut Oneo im Gang; das Projekt werde in diesem Jahr noch maßgeblich vorangetrieben.

Oneo hat 85 Bohrungen übernommen, von denen die Hälfte bereits stillgelegt ist oder bald werden soll, außerdem ein Tanklager im Norden Landaus.