Die Polizei kontrollierte am Dienstag zwischen 22.20 und 23.30 Uhr den Verkehr in der Staatsstraße in Edesheim. Laut Polizei haben es fünf Fahrer mit der Geschwindigkeit nicht so genau genommen. Der Spitzenreiter war ein 3er BMW, der 58 Sachen drauf hatte – bei erlaubtem Tempo 50. Mit der Zahlung eines Verwarnungsgeldes an Ort und Stelle war die Angelegenheit jeweils erledigt.