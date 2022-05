Zur Wahl des Landauer Oberbürgermeisters am 3. Juli treten fünf Kandidaten an, die der Wahlausschuss der Stadt Landau am Mittwoch zugelassen hat. Neben den bereits bekannten Männern Dominik Geißler (CDU), Lukas Hartmann (Grüne) und Maximilian Ingenthron (SPD) sind es Merlin Uhl von Die Partei und die Einzelbewerberin Katerina Kietzmann. Die Einzelbewerberin ist im Querdenker-Milieu angesiedelt.