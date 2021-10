Wegen der schweren Verkehrsunfälle, die sich in letzter Zeit immer wieder an der Kreuzung L507/L542 bei Großfischlingen ereignet haben, hat die Polizei am Mittwoch zwischen 11.45 und 12.25 Uhr erneut an dieser Stelle den Verkehr kontrolliert. Fünf Autofahrer wurden aufgrund der Missachtung des Stoppschildes gebührenpflichtig verwarnt. Zudem hatten zwei Fahrzeugführer ihren Führerschein beziehungsweise den Fahrzeugschein nicht dabei. Die genannten Papiere müssen sie nun in den nächsten Tagen bei der Polizei vorzeigen. Ein Motorradfahrer wurde außerdem verwarnt, weil er beim Überholen eines anderen Fahrzeugs verbotswidrig über die durchgezogene Linie fuhr.