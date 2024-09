Anlässlich des Stadtgeburtstags gibt es in Landau Sonderführungen durch die erhaltenen Teile der von 1688 bis 1691 errichteten Festungsanlage. Die vier Führungen bauen zwar aufeinander auf, können aber auch einzeln besucht werden, da immer auch auf Geschichte und Gesamtkonzept der Festung eingegangen wird, wie die Stadt mitteilt. Besichtigt werden am Sonntag, 6. Oktober, 14 Uhr, das Fort und Minengänge mit Festungsführer Manfred Ullemeyer. Treffpunkt ist der Westeingang Fort am Schillerpark. Thomas Kiefer besichtigt am Sonntag, 13. Oktober, um 14 Uhr mit einer Gruppe die Lunette 41 mit ihren unterirdischen Anlagen und die Vorwerke der Festung. Treffpunkt ist am Rathaus. Ebenfalls mit Thomas Kiefer stehen das Bastionäre System und die Festungsbauten in der Innenstadt am Sonntag, 20. Oktober, um 14 Uhr auf dem Programm. Die Wasserverteidigungsanlagen der Festung werden am Sonntag, 27. Oktober, 14 Uhr, mit Rolf Übel besichtigt. Treffpunkt am Rathaus. Alle Führungen dauern etwa zwei Stunden. Die Teilnahmegebühr beträgt 8 Euro. Eine Anmeldung beim Büro für Tourismus, per E-Mail an touristinfo@landau.de oder unter Telefon 06341 138310, ist erforderlich.