Der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge in Rheinland-Pfalz und die Friedhofsverwaltung der Stadt Landau laden zu zwei Führungen über den Landauer Hauptfriedhof ein. An den Samstagen 22. Oktober und 5. November führen der Landesgeschäftsführer des Volksbunds, Carsten Baus, und eine Vertreterin der Friedhofsverwaltung jeweils um 15 Uhr über den Landauer Hauptfriedhof. Dabei gibt es Informationen über den Friedhof allgemein und die Kriegsgräberstätten zu erfahren. Baus wird außerdem über die Geschichte der Kriegsgräberfürsorge im In- und Ausland berichten. Die Führungen dauern etwa zwei Stunden. Los geht es um 15 Uhr an der Einsegnungshalle des Hauptfriedhofs. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.