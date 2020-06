Die Kultur- und Weinbotschafterin Susanne Albrecht bietet am Samstag, 6. Juni, eine Führung zur Kleinen Kalmit bei Ilbesheim an. Sie behandelt Themen wie den historischen Weinbau mit besonderen Reberziehungsformen, seltene Pflanzen und Tiere wie die Ragwurz und Schmetterlinge, die dort im Naturschutzgebiet vorkommen, die Entstehungsgeschichte des Ortes sowie den Hexentanzplatz und den Weißen Berg. Am Ende gibt es einen spirituellen Impuls in der Kapelle und eine kleine Weinprobe. Die Teilnahme ist kostenlos, aber Spenden für den Wiederaufbau der Kapelle sind willkommen. Treffpunkt um 14 Uhr ist die Grundschule Ilbesheim in der Arzheimer Straße 75.