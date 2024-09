Der Gästeführer Gerd Kuhn hat ein besonderes Bonbon für Sportfans. Am kommenden Freitag bietet er eine Führung an, die über die sportliche Entwicklung in Landau ab 1946 informiert. Der 78-Jährige war selbst lange Jahre Fußballer beim ASV Landau und der Viktoria Herxheim und ist heute noch Übungsleiter beim Schwimmclub Landau. Er hat monatelang recherchiert, wie er berichtet. Treffpunkt ist um 16.30 Uhr vor dem Rathaus. Die 90- bis 120-minütige Veranstaltung kostet 8 Euro für Erwachsene. Anmeldungen sind erwünscht unter www.landau-tourismus.de/stadtundthemenfuehrungen.