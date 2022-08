32 Grad und nahezu kein Wölkchen am Himmel: Das Thema der anderthalbstündigen Zooführung an diesem Dienstag passt wie angegossen zu den heißen Temperaturen. Was lässt sich das Tierpflegeteam einfallen, damit sich Tiger, Affen und Co. trotz Hitze wohlfühlen?

Die asiatischen Kurzkrallenotter liegen dicht aneinander gekuschelt im Schatten. Dort lässt es sich gut aushalten, während so manchem Zoobesucher der Schweiß auf der Stirn steht. „Dort, wo die Otter ursprünglich herkommen, ist es tropisch warm, die Hitze macht ihnen nichts aus“, erklärt Biologin Christina Schubert den rund 20 Teilnehmern der RHEINPFALZ-Sommeraktion im Landauer Zoo, dass die Tiere warmes Wetter gut abkönnen.

Biologin Christina Schubert (Zweite von links) führte die Teilnehmer der RHEINPFALZ- Sommeraktion durch den Landauer Zoo. Foto: van

Plötzlich macht es Plumps und die Köpfe der Otter gehen in die Höhe. Sie vernehmen, dass im Wasser ihres Reviers etwas passiert ist. Gespannt warten die Zoobesucher, was nun als nächstes geschieht. Sie haben im Gegensatz zu den Ottern gesehen, dass Zoo-Volontär Julian Overberg einen Eisklumpen mit tiefgefrorenem Hundefutter, Obst, Käferlarven und einem fischigen Anteil in das Becken des ehemaligen Robben-Geheges geworfen hat. Der „Vorkoster“ der Otter kann an dem Hitze-Leckerli nichts Verwerfliches feststellen und knabbert sich ein Stück ab. Alsbald macht sich auch der Rest der Meute auf den Weg ins Wasser. „Wir füttern die Otter sechs Mal am Tag“, erklärt Christina Schubert, dass die Tiere keine Langeweile mögen.

Faulenzen ist doch bei der Hitze am besten: ein sibirischer Tiger. Foto: van

Tiger verzichten auf Abkühlung

Die RHEINPFALZ-Leser machen an diesem Dienstag nicht nur bei den Ottern Station. Auch das Leben des Tiger-Geschwisterpaars wird beleuchtet. Zuerst jedoch versuchen die Teilnehmer der Führung vergeblich, die mächtigen Tiere zu entdecken. Im Licht und Schattenspiel unter den großen Bäumen des ehemaligen Braunbärgeheges sind sie gut getarnt. „Igor“ hat es sich im Schatten hinter einem Busch gemütlich gemacht, und „Ninoshka“ zeigt sich nach ein paar Minuten auch. Behäbig und grazil zugleich gesellt sie sich zu ihrem Bruder. „Die haben wir bewusst im kühlsten Gehege des Landauer Zoos beherbergt“, sagt die Biologin.

Von einer Extra-Abkühlung halten die Großkatzen scheinbar dennoch nicht viel: „Ich habe sie noch nie im Wasserbecken gesehen.“ In freier Wildbahn sind Sibirische Tiger kritisch bedroht, es gebe es nur noch etwa 5000 Exemplare, berichtet Christina Schubert. Die beiden Landauer Tiger vertilgen täglich acht bis zehn Kilogramm Fleisch samt Knochen – hauptsächlich vom Pferd.

Die Otter gehören zu den Publikumsmagneten im Landauer Zoo. Foto: S. Meyer

Smoothie-Eis für die Affen

Vom Aussterben bedroht sind auch die Schimpansen. In Landau haben drei Exemplare ihren „Altersruhesitz“ gefunden. Bägges, Cindy und Gerti. „Warme Temperaturen sind für die Affen normal“, erklärt die Zooverwalterin. Das rote „Smoothie“-Eis aus Fruchtmus, das sie bei Hitze öfter mal bekommen, lassen sich im Schatteneck des Außengeheges sichtlich schmecken. Station gemacht wird bei der Tour auch bei den wärmeliebenden Humboldt-Pinguinen, die sich im frischen Wasser, „das stets kalt sein muss“, abkühlen und den beiden dichtfedrigen Emus, die von Tierpfleger Jan Müller eine Extra-Dusche aus dem Wasserschlauch bekommen und diese auch ausgiebig genießen.