Der Landauer Zoo bietet am Sonntag, 26. September, um 14 Uhr eine Führung speziell für ältere Menschen an. Geschulte Pädagogen der Landauer Zooschule berichten Wissenswertes über die beliebtesten Zootiere. Die Führung findet in Kleingruppen statt. Es gilt die 3G-Regel: Besucher müssen geimpft, genesen oder frisch getestet sein. Selbsttests werden nicht akzeptiert. Anmeldungen nimmt der Zoo bis 23. September unter Telefon 06341 137002 oder per E-Mail (bitte mit vollständigem Namen, Adresse und Telefonnummer) an zoo@landau.de entgegen.