Ein kleiner Parkplatzrempler kommt eine 25-Jährige teuer zu stehen. Die junge Frau ist laut Polizeibericht am Donnerstagvormittag am medizinischen Zentrum in der Max-Planck-Straße in Landau mit dem Auto einer 80-Jährigen zusammengestoßen. Der Sachschaden beträgt nur 150 Euro, Verursacherin des Unfalls war die Seniorin, die unachtsam war. Das Problem für die 25-Jährige: Bei ihr wurden drogentypische Ausfallerscheinungen festgestellt. Ein Schnelltest bestätigte den Verdacht der Beamten, er zeigte den Konsum von Cannabis an. Die junge Frau musste daher nicht nur eine Blutprobe, sondern auch ihren Führerschein abgeben. Ein Strafverfahren ist eingeleitet, die Strafe wird mindestens 500 Euro betragen.