In der Nacht zum Mittwoch ist von der Polizei gegen 1.15 Uhr ein 21-jähriger Mazda-Fahrer in der Maximilianstraße in Landau angehalten worden. Bei der Kontrolle händigte er einen polnischen Führerschein aus. Es stellte sich heraus, dass es sich dabei um eine Totalfälschung handelt. Der Führerschein wurde den Angaben zufolge daher sichergestellt und die Weiterfahrt untersagt. Der Mann muss sich nun in Strafverfahren verantworten.