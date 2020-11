Die Polizei hat einen 56-Jährigen aus dem Raum Landau am Freitagmorgen einen Betrunkenen am Neuen Messplatz am Steuer seines Autos erwischt. Schon wieder. Wie die Polizei mitteilt, hatte der Mann wenige Tage zuvor seinen Führerschein wegen einer Trunkenheitsfahrt abgeben müssen. Diesmal verursachte der 56-Jährige beim Ausparken einen Verkehrsunfall. Kurze Zeit vor dem Unfall hatten sich bereits Zeugen bei der Polizei gemeldet. Diese berichteten, dass der Mann in der Rheinstraße gefährliche Überholmanöver durchführte und dabei eine junge Frau gefährdete. Bei der Unfallaufnahme bemerkten die Beamten bereits einen Alkoholgeruch – ein Test ergab über 1,5 Promille. Gegen den Mann wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Fahren ohne Fahrerlaubnis ermittelt. Ihm wurde eine Blutprobe genommen. Beim Unfall entstand Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro.