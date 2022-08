In seinem Band „Weinbar.Essbar.Wanderbar“ feiert Uwe Ittensohn den neuen Pfälzer Zeitgeist. Sein Vinothekenführer lädt zu einer Entdeckungstour ein.

Wie Pilze sind in den letzten fünf bis zehn Jahren Vinotheken und Weinbars aus den fruchtbaren Böden der Pfalz geschossen, unterstreicht der Autor in seinem jüngsten Werk und stellt 36 Häuser an der Weinstraße vor. „Unterschiedlicher könnten Weinangebot, Konzept, Aussehen und Lager dieser kleinen Weinparadiese kaum sein“, heißt es im Vorwort. Deshalb kann der Speyerer auch nicht den einen Lieblingsplatz für seinen „Point of Taste“ nennen, den Punkt, an dem Connaisseure, Gourmets oder Weinfreude auf die edlen Tropfen treffen.

Uwe Ittensohn bei einer Lesung Ende 2019 in Speyer. Der Betriebswirt war in der Finanzbranche und als Hochschuldozent tätig und kümmert sich in Speyer um einen historischen Klostergarten. ARchivfoto: Lenz

1965 in Landau geboren, hat Ittensohn zwar die Kindheit überwiegend in Speyer verbracht und lebt dort, aber er ist auch in der Südpfalz verwurzelt, erzählt er. In Landau, in Göcklingen, in Impflingen hat er viele Wochenenden verbracht, denn dort lebte und lebt die Familie. Kann der Wanderer zwischen diesen beiden Welten vielleicht im immerwährenden Streit schlichten, welche nun die schönere Stadt sei – Landau oder Speyer? Nein, kann er nicht. Uwe Ittensohn ist gerne hier wie dort. „Speyer hat den Rhein, aber Landau ist gemütlicher.“ Überhaupt seien die Südpfälzer urgemütlich und entspannt, meint Ittensohn und macht das am französischen Einschlag fest.

Weingut Karl Pfaffmann, Walsheim Foto: Iversen

Mit Wanderungen kombiniert

Zu genießen weiß man auch an der Mittelhaardt, wie nicht zuletzt auch aus dem Vinothekenführer deutlich wird. Ittensohn stellt die Weinmacher vor, jeweils zwei ihrer Weine, beschreibt die neuen Probierorte und kombiniert die Besuche dort mit einigen Genusswanderrouten. Im Frühjahr 2024 möchte er die Auflage überarbeiten.

Zunächst jedoch überlässt er Kriminalhauptkommissar Frank Achill vom Ludwigshafener Polizeipräsidium das Feld. Die Hauptperson in Ittensohns Krimireihe ermittelt in einem neuen Fall, der im Winzermilieu spielt. Er soll Anfang 2023 erscheinen.

Weinhaus Anton, Kirrweiler Foto: Anton

Übrigens: Wer Achill, den Detektiv André Sartorius und Ittensohn kennenlernen möchte, hat am Donnerstag, 25. August, 19 Uhr, Gelegenheit dazu. Dann liest der Speyerer im Kaisersaal des Speyerer Doms aus seinem Buch „Abendmahl für einen Mörder“. Der Gmeiner-Verlag, der Ittensohns Buch veröffentlicht hat, spendet für jedes verkaufte Exemplar einen Euro an den Dombauverein. Der Eintritt kostet zehn Euro. Karten gibt es unter Telefon 06232 102116 oder per E-Mail unter dombauverein@bistum-speyer.de.

Der Bildband „Weinbar. Essbar. Wanderbar“ ist im Gmeiner-Verlag erschienen. ISBN: 978-3-8392-0209-8. Preis: 28 Euro.