Bei schönstem Sommerwetter haben die Schüler der Schule mit dem Förderschwerpunkt motorische Entwicklung am Caritas-Förderzentrum St. Laurentius und Paulus in Landau gemeinsam mit Eltern und Lehrern ein buntes und fröhliches Sommerfest. Das Fest war auch Anlass, an den Geburtstag der Schule zu erinnern: Sie konnte im vergangenen Jahr auf ihr 50-jähriges Bestehen zurückblicken.

Am 1. September 1971 startete der Schulbetrieb in Queichheim mit zunächst sechs Kindern. Der damalige Schulleiter notierte: „Die Schule ist dem Heim für körperbehinderte Kinder angeschlossen und wird vorläufig ausschließlich von Kindern dieses Heimes besucht.“ Anfangs sei die Arbeit noch ziemlich schwierig gewesen, denn die Schulräume waren noch nicht fertig und es fehlten noch Teile der Ausstattung, hieß es weiter. So wurde der Unterricht in einem Gruppenraum des Heims abgehalten. Am 13. September 1971 war der Umzug ins Schulgebäude.

166 Schüler

Wie es in einer Pressemitteilung der Caritas heißt, sind im nun ablaufenden Schuljahr 166 Schülerinnen und Schüler unterrichtet worden. Zum Einzugsbereich zählen neben der Südpfalz auch Neustadt und einige Orte der Südwestpfalz. Heute wohnen nur noch einige wenige Schüler im Wohnheim des Caritas-Förderzentrums.