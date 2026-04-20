Dierbachs Feuerwehr-Förderverein feiert 25-jähriges Bestehen. Zur Feier in der Hexennacht, 30. April, spielen „Die anonyme Giddarischde„ in der Dierbachhalle auf.

21 Feuerwehren und etliche Fördervereine gibt es in der Verbandsgemeinde Bad Bergzabern. Der Förderverein in Dierbach feiert in Kürze sein 25-jähriges Bestehen. Die Dierbacher Feuerwehr ist deutlich älter.

Aus versicherungs- und steuerrechtlichen Gründen wurden vor Jahrzehnten auf Anraten des Regionalfeuerwehrverbands (RFV) Fördervereine gegründet. Auch in Dierbach entschlossen sich die Feuerwehrleute dazu, um die Feuerwehr zu unterstützen. bei der Gründung bekam der Förderverein Hilfe durch den damaligen Wehrleiter der Verbandsgemeinde (VG), Wolfgang Faber.

Das alles ist in Dierbach noch gut in Erinnerung, gehörte der Dierbacher aktuelle Wehrführer und gleichzeitig auch Vorsitzende des Fördervereins, Sven Stadler, doch damals schon zur örtlichen Feuerwehr. Beide Ämter hat der heute 40-Jährige 2011 von seinem Vorgänger und Gründungsvorsitzenden des Fördervereins, Bernd Hiegle, übernommen. „Einen Förderverein zu gründen, war eine gute, weitreichende Entscheidung. Mit den Einnahmen von dessen Aktivitäten können wir unsere Feuerwehr sehr gut unterstützen“, berichtet Stadler. Hiegle wurde 2025 zum Ehrenmitglied ernannt.

22 aktive Feuerwehrleute

Zu unserer aktiven Bereitschaft gehören momentan 22 Feuerwehrleute. „Unser Förderverein wird durch 100 Mitglieder mit einem Jahresmitgliedsbeitrag von 15 Euro unterstützt. Aber das ganze Dorf unterstützt uns bei unseren Grillfesten – gegessen wird immer gerne für den Verein“, sagt Stadler. Er und Hiegle hoffen auf gutes Wetter beim Jubiläumsfest, das am 30. April ab 18 Uhr bis weit hinein in die Hexennacht mit dem Tennisverein in der Dorfgemeinschaftshalle gefeiert wird. „Die anonyme Giddarischde“ haben sich angesagt. Am 1. Mai geht es mit der Maifeier und dem Aufstellen des Maibaums vor der Feuerwehrhalle nahtlos weiter.

Die Feuerwehr ist auch Dank des Fördervereins bestens ausgerüstet. „Wir haben in jüngster Zeit für alle neue Handschuhe und für den Hochwasserschutz spezielle Hosen, einen Wassersauger sowie eine Tauchpumpe angeschafft“, meint Stadtler. Die Unterhaltungskosten für die Geräte wie Wartung und Prüfung übernimmt dafür die Verbandsgemeinde. „Aktuell investieren wir unter in die Notfalltechnik. Wir haben vier Feuerwehrmänner zu Ersthelfer ausbilden lassen und Notfallrucksäcke mit Beatmungshilfe angeschafft, um bei Notfällen die Sauerstoffunterbrechung bis zum Eintreffen des Notarztes so kurz wie möglich zu halten“, erklärt Sven Stadler.

Termin

Tickets für die Hexennacht, 30. April, ab 20 Uhr (Einlass 18 Uhr) in der Dierbachhalle mit der Band „Die anonyme Giddarischde, können unter eventon.ditix.shop bestellt werden.

Maifeier am 1. Mai ab 11 Uhr vor dem Feuerwehrhaus.