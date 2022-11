27 Jahre nach seiner Gründung hat der Förderverein für die Festhalle Landau seine Auflösung zum Jahresende beschlossen. Die Erfolgsgeschichte des Fördervereins werde in neue Strukturen überführt, teilt Oberbürgermeister Thomas Hirsch als Vereinsvorsitzender mit. So soll die vor rund 15 Jahren gegründete Stiftung für die Festhalle den Vereinszweck weiterverfolgen. Beide, Förderverein und Stiftung, unterstützen die Stadt Landau bei der Pflege und dem Erhalt des Gebäudes. Laut Hirsch hat der Verein über die Jahre mehr als 4,8 Millionen Euro für die Festhalle zusammengetragen, unter anderem für die Generalsanierung zweischen 1999 und 2001. Rund 600.000 Euro habe er als Grundstock in die Stiftung eingebracht. „In Gesprächen mit dem Vereinsvorstand und den Vereinsmitgliedern ist klar geworden, dass die Stiftung die verbleibenden Aufgaben sehr gut fortführen kann“, so Hirsch. „Daher werden wir das restliche Vereinsvermögen in die Stiftung überführen.“