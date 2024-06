Seit Anfang Juni haben mehr als 50 Landauer bei der Stadt Anträge gestellt, um eine Förderung für ihre klimaschonenden Projekte zu erhalten, sei es für ein Balkonkraftwerk, ein E-Lastenrad oder eine Wallbox. Am Samstag, 29. Juni, informieren Mitarbeiter der städtischen Klimaschutzstabsstelle von 10 bis 13 Uhr am Rande des Landauer Wochenmarktes vor der Adler-Apotheke über die Fördermöglichkeiten und beantworten Fragen zum Thema. Die Mittel stammen aus einem Fördertopf des Landes. Förderanträge können online an die Klimastabsstelle über https://landau.klimaschutzportal.rlp.de gestellt werden. Dort finden sich auch weitere Informationen zur Kipki-Förderung in Landau.