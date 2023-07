Eltern gehen auf die Barrikaden: Die Elternsprecherinnen der Nordringschule rufen für heute um 13.30 Uhr zu einer Kundgebung auf den Rathausplatz in Landau auf. Gemeinsam mit Schüler demonstrieren Eltern gegen die Pläne der Landesregierung, Förderschullehrer aus Schwerpunktschulen der Südpfalz in den Norden von Rheinland-Pfalz zu versetzen, wo Lehrkräfte fehlen. Das führe hier zu mangelnder Förderung, beklagen Betroffene. Vorgesehen ist, dass alle Schüler erst die Grundschule besuchen, bei Problemen dann in der zweiten Klasse einen Antrag stellen, die Förderschule Lernen aber erst ab der dritten Klasse besuchen können. „Wir finden, dass das für einige Kinder viel zu spät ist“, heißt es in dem Aufruf zur Kundgebung. Das sei auch für die Grundschule schwierig. Weil auch die zehnte Klasse abgeschafft werden, soll hätten die Kinder dann keine Möglichkeit, an der Nordringschule ihre Berufsreife zu erhalten. „Darüber sind wir entsetzt.“ Die Eltern setzen sich dafür ein, dass jedes Kind die Förderschule von der ersten bis zur zehnten Klasse besuchen kann. Die Schule zählt 170 Schüler, davon 16 Erst- und Zweitklässler sowie zuletzt 14 Zehntklässler. Für das nächste Schuljahr waren bereits deutlich mehr Erst- und Zweitklässler angemeldet. Die zehnte Klasse hätte sich in der gleichen Größenordnung bewegt wie im aktuellen Schuljahr.