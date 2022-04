Der Landauer Norden soll lebenswerter werden. Das verspricht die Stadt, nachdem das Land den Geldhahn für das Gebiet vom Malerviertel bis zum Horst aufgedreht hat. Ein zweistelliger Millionenbetrag an Landeshilfe sei in den nächsten zehn Jahren zu erwarten, sagt Oberbürgermeister Thomas Hirsch bei einem Treffen mit Bewohnern.

Rund 70 Interessierte waren in der Paul-Moor-Schule zur Auftaktveranstaltung des Projekts „Sozialer Zusammenhalt“ in Landau-Nord erschienen. Die Stadt möchte ein Entwicklungskonzept für den Norden erstellen und wollte deshalb mit ihren Bürgern ins Gespräch kommen.

Menschen mit Migrationshintergrund einbeziehen

„Mehr Schulsozialarbeit“, „Volkshochschul-Kurse vor Ort“, „bessere Ausstattung für den Spielplatz“ – das waren einige der Wünsche der Bürger. Andere forderten einen eigenen Ortsvorsteher für den Stadtteil, der sich bisweilen vom Rest der Stadt abgehängt fühlt. Oft kam auch der Wunsch nach einem Begegnungsort im Quartier auf. So müsse etwa der Danziger Platz aufgewertet werden oder eine Art Dorfgemeinschaftshaus geschaffen werden. Und wie schön es doch wäre, wenn es im Horst einen Markt gäbe! Wichtig sei es außerdem, auch Menschen mit Migrationshintergrund in den Prozess der Stadtteilerneuerung einzubeziehen. Aus dieser Gruppe war am Freitag kaum jemand zu sehen.

„Horst, Horst, Horst!“

Ganz eindeutig fielen das Votum der Anwohner darüber aus, wie ihr Viertel heißt. Weil das Projekt „Sozialer Zusammenhalt Landau-Nord“ heißt, waren wohl einige Anwohner in Sorge, die Stadt wolle den altbekannten Namen Horst abschaffen. „Horst, Horst, Horst! Das ist mein voller Ernst“, oder „Horst, nicht LD-Nord“ waren zwei Antworten auf diese bescheidene Frage der Stadt.

Eine Sache wollte die Stadt schon versprechen: Es wird ein „Quartiersmanagement“ geben, also ein Bürgerbüro vor Ort. Es soll als Bindeglied zwischen der Stadtteilbevölkerung, der Stadtverwaltung und der Politik dienen und bei der Umsetzung des Städtebauprogramms helfen. Außerdem wird noch bis 24. April eine Haushaltsbefragung durchgeführt. Im Juni und Juli sollen außerdem sogenannte Zukunftsworkshops und Stadtteilbegehungen stattfinden.

Info

www.mitredeninld.de