Kommunen, Vereine und Verbände sowie Privatpersonen können Anträge für Projekte einreichen, die zu den Zielen der regionalen Entwicklungsstrategie passen. Dazu gehören unter anderem die Stärkung der dörflichen Struktur und der Dorfgemeinschaft, die Aufwertung der Natur- und Kulturlandschaft sowie die Weiterentwicklung touristischer Angebote. Dafür stehen in der Leader-Region Pfälzerwald-plus Fördermittel in Höhe von 200.000 Euro bereit. Die Projekte sollten bis Oktober abgeschlossen sein. Informationen zum Projektaufruf stehen auf der Webseite der Lokalen Aktionsgruppe (LAG) unter www.pfaelzerwaldplus.de zur Verfügung. Infos gibt es bei der Geschäftsstelle der LAG Pfälzerwald plus unter 06331 809343 sowie per E-Mail an kontakt@pfaelzerwaldplus.de.