Das Land fördert den barrierefreien Umbau des Friedhofs in Klingenmünster. Der Förderbescheid in Höhe von 155.000 Euro hat die Gemeinde am Samstag erhalten. Die Gesamtkosten werden auf rund 465.000 Euro geschätzt. Zwar gelangen gehbeeinträchtigte Besucher zur Trauerhalle und dem angrenzenden Gedenkplatz, jedoch können sie die Grabstätten kaum erreichen. Daher möchte die Ortsgemeinde Abhilfe schaffen, indem sie die bestehenden Wege behindertengerecht umgestaltet und dort, wo es notwendig ist, neue Erschließungen herstellt. Einhergehend mit diesen Maßnahmen werden auch die im Zuge der Projektplanung festgestellten baulichen Mängel beseitigt, um Unfallgefahren zu eliminieren und das Wegenetz sowie die Friedhofsanlage für die Zukunft gut aufzustellen, wie Ortsbürgemeisterin Kathrin Flory (SPD) informiert.