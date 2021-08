Die Lokale Aktionsgruppe für die Region Pfälzerwald plus, dazu zählen unter anderem die Verbandsgemeinden Annweiler, Bad Bergzabern und Hauenstein, hat den zweiten Aufruf 2021 zur Einreichung von Projekten für das Leader-Programm gestartet. Hierfür stehen Fördermittel in Höhe von 290.000 Euro aus EU- und Landesmitteln bereit. Projektvorschläge können von Privatpersonen, Vereinen oder öffentlichen Institutionen eingereicht werden. Die Bewerbungsfrist endet am 8. Oktober. Das Auswahlverfahren ist am 17. November. Weitere Infos gibt es im Internet unter www.pfaelzerwaldplus.de. Als Ansprechpartnerinnen Monika Satory und Ute Weisbrod-Mohr stehen unter Telefon 06331 809-343/-309 oder per E-Mail an kontakt@pfaelzerwaldplus.de zur Verfügung.