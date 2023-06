Zur Fête de la Musique am Mittwoch hat die Stadt Faltflyer drucken lassen, die im Büro für Tourismus abgeholt werden können. Sie listen auf, welche Art von Musik es wo im Stadtgebiet zu hören gibt. Darauf hat Armin Schowalter von der Kulturinitiative Landau hingewiesen, die den Tag organisiert. Von 15 Uhr bis 23 Uhr treten an zahlreichen Stellen der Innenstadt Musikerinnen und Musiker der verschiedensten Stilrichtungen auf. Das Angebot ist kostenlos für die Besucher. Erstmals gibt es auch etliche Punkte für „lärmreduzierte Straßenmusik“, beispielsweise rund um den Rathausplatz: An diesen Stellen kann eigeninitiativ Straßenkunst und Straßenmusik aufgeführt werden. Dabei soll nach Möglichkeit auf Verstärker verzichtet werden, oder sie sollen zumindest nur sehr dezent eingesetzt werden. Das komplette Programm der Fête de la Musique mit allen Bühnen findet sich im Internet unter www.kulturinitiative-landau.de sowie auf Instagram unter dem Hashtag #ldfete23 und bei @suedsternhaus. Es gibt 24 offizielle Veranstaltungsstätten vom Rathausplatz über den Kreuzgang der Augustinerkirche bis zur Lunette 41 an der Schlösselkreuzung, plus mehr als zehn Plätze für die leiseren Künste.