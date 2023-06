Die „Fête de la Musique“ geht in Landau in die zehnte Runde. Am Mittwoch, 21. Juni, verwandeln Straßenmusiker jeder Stilrichtung die ganze Innenstadt wieder in einen Konzertsaal. Seit 2013 findet die Veranstaltung in Landau statt, unterbrochen nur durch das erste Corona-Jahr. Die über 20 Spielorte befinden sich überall zwischen den Landauer Ringstraßen und teilweise sogar darüber hinaus. Der Zugang zu allen Veranstaltungen ist kostenlos möglich. In neun von zehn Jahren sei das Wetter gut gewesen, sagt Armin Schowalter, Mitbegründer der Landauer Ausgabe des Musikfestes. „Darauf hoffen wir auch in diesem Jahr. Der Rest kommt von allein.“ Eine genaue Uhrzeit für den Start wird nicht festgelegt, sodass die Musiker die Innenstadt den ganzen Tag bespielen können.