Die Tatsache, dass er nicht angeschnallt war, ist einem 21-jährigen Peugeot-Fahrer am Freitagvormittag in Herxheim zum Verhängnis geworden. Wie die Polizei mitteilt, fiel Beamten in der Oberen Hauptstraße auf, dass der Sicherheitsgurt nicht angelegt ist. Die Überprüfung des Führerscheins machte sie dann stutzig, denn sie stellten Merkmale einer Fälschung fest. Eine genauere Untersuchung des Dokuments auf der Dienststelle erhärtete den Verdacht, es ist laut Polizei von einer Totalfälschung auszugehen. Der 21-Jährige wird sich nun in Strafverfahren wegen Urkundenfälschung sowie Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten müssen.