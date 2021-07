225 Ilbesheimer müssen am Mittwoch für mehrere Stunden ihre Häuser verlassen. Grund ist die Bergung eines Fasses mit Selinon, das in einem alten Winzeranwesen entdeckt wurde. Selinon ist ein hochgiftiges Pflanzenschutzmittel, das schon seit 1960 in Deutschland verboten ist. Chemisch ist das Pestizid mit dem Sprengstoff Trinitrotoluol (TNT) verwandt. Bei unsachgemäßer Behandlung besteht Explosionsgefahr. Das Metallfass ist stellenweise korrodiert, eine geringe Menge des Pulvers ist ausgetreten. Aus Sicherheitsgründen werden ab 8 Uhr in einem Radius von 150 Metern um das Anwesen alle Bewohner evakuiert. Betroffen sind die Arzheimer Straße, die Frühmessstraße und die Hauptstraße. Für alle, die nicht bei Freunden oder Verwandten Unterschlupf finden, wird das Dorfgemeinschaftshaus geöffnet. Das DRK hilft bei der Versorgung, ein Fahrdienst wird eingerichtet. Um 10 Uhr soll die Bergung durch die beauftragte Fachfirma Buchen Umweltservice beginnen. Das Fass wird mit einem Seilzug in ein Bergefass gehievt. Dieses Bergefass wird anschließend mit einem speziellen Harz ausgegossen. Danach besteht keine Gefahr mehr. Geplant ist, dass die betroffenen Bürger gegen 17 Uhr in ihre Häuser zurückkehren können. Nach 24 Stunden ist das Harz ausgehärtet, dann wird das Fass in eine Sondermüllverbrennungsanlage in Nordrhein-Westfalen transportiert.