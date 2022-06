Die Stadt bekommt vom Bund rund 7,5 Millionen Euro aus dem Fördertopf „Klimaschutz durch Radverkehr“. Neben vielen weiteren Projekten soll damit auch die Radfahrer- und Fußgängerbrücke an der Queich über die Bahngleise umgesetzt werden. Jetzt startet dazu eine Online-Beteiligung.

Die Stadtverwaltung Landau hat auf ihrer Beteiligungsplattform www.mitredeninLD.de eine interaktive Karte freigeschaltet und bittet um Rückmeldungen aus der Bevölkerung. Unter dem Motto „Landau tritt in die Pedale“ hatte die Mobilitätsabteilung ein ganzes Maßnahmenbündel geschnürt, das insbesondere die Schul- und Universitätsstandorte radfahrgerecht miteinander und mit wichtigen Halten des Öffentlichen Personennahverkehrs verknüpfen soll. Noch bis einschließlich 5. Juli kann sich die Öffentlichkeit über das Gesamtpaket informieren und sich bei einer Onlinebeteiligung aktiv einbringen, teilt die Stadt mit.

Auf der Plattform ist eine interaktiven Stadtkarte zu finden, auf der die einzelnen geplanten Maßnahmen mit genauen Beschreibungen zu finden sind und kommentiert werden können. Wer möchte, kann im gekennzeichneten Bereich des Stadtplans auch eigene Ideen und Anregungen zur Verbesserung des Radverkehrs eintragen.

Nach Angaben von Oberbürgermeister Thomas Hirsch ist Landau die bundesweit erste Kommune, „die in dieser Konsequenz Bildungseinrichtungen und Radinfrastruktur vernetzt“. Ihm als Finanzdezernent ist es wichtig, „transparent über geplante Maßnahmen zu informieren“ und gleichzeitig die Bürger einzubeziehen, um die Akzeptanz in der Bevölkerung zu erhöhen und weitere Ideen und Anregungen einzuholen. Denn insbesondere die Brücke an der Queich zum Schulzentrum Queichheim und in den Horst, die 2024/25 gebaut werden soll, ist in der Vergangenheit im Netzwerk Facebook und in Leserbriefen an die RHEINPFALZ als überflüssige und zu teure Investition kritisiert worden, weil die Stadt von den bisher geschätzten 4,3 Millionen Euro Kosten eine Million selbst aufbringen muss. Exakt in diese Richtung geht auch einer der ersten Kommentare auf der Beteiligungsplattform: „Können die Radfahrer nicht absteigen und durch die Unterführung am Bahnhof das Rad schieben?“ das sei in Zeiten leere kassen angebracht.

Die Stadt weist auf ihrer Beteiligungsplattform darauf hin, dass die vom Stadtrat mehrheitlich beschlossene Brücke außer der Bahnlinie auch die von bis zu 21.000 Fahrzeugen täglich stark befahrene Maximilianstraße überspannt werden soll, dass die vorhandenen Brücken 850 Meter weit auseinander liegen und die Bahnunterführung im Hauptbahnhof für Radfahrer gesperrt ist, auch wenn dies immer wiueder ignoriert wird.

Hirsch hofft nun auf weitere Anregungen „von denjenigen, die die Infrastruktur tagtäglich nutzen und deren Wünsche und Bedarfe wir bestmöglich berücksichtigen wollen“. Den Planungen liegen die Erkenntnisse aus dem Integrierten Mobilitätskonzept der Stadt zugrunde. Dabei wurden unterschiedliche Vorrangnetze für Autofahrer und radler entwickelt. das Netz für den Radverkehr soll nun durch Einzelmaßnahmen weiter gestärkt werden. „Das Ziel aller Maßnahmen ist es, einen Ring mit durchgängigen und sicheren Verbindungen für Radfahrerinnen und Radfahrer zu schaffen“, erläutert Verkehrsdezernent Lukas Hartmann (Grüne).

Weitere Vorhaben, die mit den Fördermitteln umgesetzt werden sollen, sind beispielsweise der Umbau von Waffen- und Glacisstraße für den Radverkehr, die Ausweisung der Wallstraße als Fahrradstraße, der Bau eines Radwegs entlang Zweibrücker Straße und Savoyenpark sowie die Verbreiterung der bisherigen Fußgängerbrücke zwischen Hartmannstraße und Merowinger Straße, damit sie auch von radfahrern genutzt werden kann. Alles in allem sind 20 Verbesserungen im Radwegenetz geplant.

Kontakt

Ideen und Anregungen zu „Klimaschutz durch Radverkehr“ können auch postalisch an die Stadtverwaltung Landau, Abteilung für Mobilität und Verkehrsinfrastruktur, Königstraße 21, 76829 Landau, gesendet werden. Für Fragen steht die Projektverantwortliche Johanna Trauth telefonisch unter 06341 136605 zur Verfügung.