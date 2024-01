Der Kinderschutzbund Landau-SÜW bietet zwei Seminare an, in denen es um die Sicherheit für Kinder im Internet geht. Am Montag, 5. Februar, 19 bis 21.30 Uhr, zeigt Erziehungswissenschaftler Moritz Negwer im Kinderhaus „Blauer Elefant“, wie digitale Geräte kindgerecht eingerichtet werden. Am Donnerstag, 7. März, ist von 19 bis 20.30 Uhr das Online-Seminar „Faszination und Risiken des Internets“ mit Medienexpertin Birgit Kimmel. Der Kurs zeigt, wie erste Schritte ins Netz sinnvoll gestaltet werden. Anmeldungen per E-Mail an geschaeftsstelle@blauer-elefant-landau.de. Kosten für die Praxiswerkstatt: 15 Euro pro Person. rhp/bja