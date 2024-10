Ist das Kunst, oder kann das weg? Wer sich diese Frage bei lang gehüteten, aber letztlich unbekannten Schätzen stellt, kann sich Hilfe holen. Das Mannheimer Auktionshaus von Charles Bamberger kommt zu einer Veranstaltung nach dem Vorbild der Fernsehsendung „Bares für Rares“ nach Nußdorf. Bamberger bietet nach eigenen Angaben mit einem kleinen Expertenteam am Dienstag, 19. November, 10 bis 17 Uhr in der Villa Hochdörffer in der Lindenbergstraße 79 eine Kunstsprechstunde an. Dazu können Menschen aus der Region Familienschätze wie Gemälde, Skulpturen, Farbedelsteine, Uhren und Schmuck, Münzen sowie Kleinkunst vorbeibringen, um sich eine kostenlose Expertise einzuholen. Weil die Termine knapp sind, bittet das Auktionshaus um Anmeldung unter der Telefonnummer 0621 48206919 oder 0176 60431432. Ein Besuch sei aber auch ohne Termin möglich, dann müsse man sich aber eventuell auf Wartezeiten einstellen.