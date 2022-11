Wie kann ich Wasser reinigen? Wieso sind Böden so wichtig? Warum wird das Wasser allmählich sauer? Um Fragen dieser Art geht es bei Mitmachaktionen an der Landauer Universität. Die Landauer haben Spaß am Experimentieren, heißt es in einer Mitteilung, deshalb geht der Spaß, ein deutschlandweit einmaliges Projekt, endlich in die nächste Runde. Bis zum 24. Februar (außer in den Weihnachtsferien) lädt die Arbeitsgruppe Chemiedidaktik um Professor Björn Risch immer freitags von 15 bis 17 Uhr in die Uni ein, um naturwissenschaftliche Phänomene mit Bezug zu den Nachhaltigkeitszielen der Vereinten Nationen kennenzulernen. Das Angebot richtet sich an Besucher vom Grundschul- bis zum Seniorenalter und eignet sich somit auch für Familien. Die Experimente werden angeleitet und begleitet. Das Angebot ist kostenfrei und erfordert keine Anmeldung. Jeder Teilnehmer erhält beim ersten Besuch einen Experimentierpass mit zwölf Stempelfeldern. Treffpunkt ist die Nawi-Werkstatt am Campus, Hauptgebäude, CII, Raum 109. Rückfragen können an experimentierpass@uni-landau.de gestellt werden.