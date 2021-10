Das Biosphärenreservat und die Uni Landau bieten am Dienstag, 19. Oktober, von 10 bis 15 Uhr eine Exkursion zur Ökosystemforschungsanlage in Eußerthal für Kinder von neun bis 14 Jahren an. Unter dem Titel „Gewässer-Akademie: Fische und Krebse heimischer Gewässer“ geht es um heimischen Fischarten, gefährdete Tierarten und Krebse im Biosphärenreservat. Um Anmeldung bis 8. Oktober per E-Mail an m.mayer@pfaelzerwald.bv-pfalz.de wird gebeten.