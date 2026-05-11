Ein Senior hat in Landau im Schillerpark auf einer Parkbank an seinem Glied hantiert und exhibitionistische Handlungen vorgenommen. Wie die Polizei mitteilt, erhielten die Beamten den Hinweis am Sonntag gegen 17 Uhr. Sie trafen den Mann vor Ort an und kontrollierten ihn. Es handelte sich laut Polizei um einen 82-Jährigen, der einen verwirrten Eindruck machte. Nach den Maßnahmen brachten die Beamten ihn zu seinen Angehörigen. Die Polizei leitete ein Strafverfahren ein.